Connecter votre iPhone à votre PC Windows ? Il y a une app Microsoft pour !

L'application Phone Link permet la prise en charge d'iOS, mais pour quelles fonctionnalités ? Microsoft évoque d'abord la possibilité d'envoyer des SMS, de passer des appels et d'accéder à votre liste de contacts, grâce à cette connexion avec Windows 11. Il n'est en revanche pas possible d'envoyer des images et des vidéos. La messagerie de groupe n'est pas non plus prise en charge (une limite d'ailleurs imposée par Apple, rappelle Microsoft). Des limites qui ne placent pas iOS et Android sous un même pied d'égalité.