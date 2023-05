Les vols intérieurs de moins de 2 h 30 interdits en France : nouveau coup dur pour l'aérien et les clients ?

En 2019, les lignes concernées représentaient 4 % des voyageurs aériens au sein de la métropole, soit 1,1 million de passagers. C'est très insuffisant, selon l'association Agir pour l'environnement, qui déplore dans un communiqué : « Loin de l’ambition affichée par la Convention citoyenne pour le climat qui avait proposé, il y a plus de 4 ans, une interdiction des liaisons aériennes en cas d’alternatives ferrées à moins de 4 h, le gouvernement a opté pour un renoncement doublé d’un parcours semé d’embuche ».

Selon Greenpeace, le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre est considérable. L'organisation rappelle qu'un tiers des vols les plus utilisés dans l'Union européenne ont une alternative ferroviaire inférieure à six heures. La suppression de ces liaisons aériennes permettrait d'économiser 3,5 millions de tonnes de CO 2 , ce qui n'est pas négligeable au regard de l'urgence climatique.

Cependant, en optant pour ce « renoncement » supplémentaire, après son positionnement contre l'abaissement de la vitesse limite sur les autoroutes, le gouvernement français pourrait ici vouloir aider Air France en lui retirant un minimum de liaisons aériennes. En effet, la compagnie serait mal en point depuis la pandémie de COVID-19, en attendant un retour à la normale à l'horizon 2024 pour le secteur. De plus, cela limiterait un certain monopole de la SNCF et favoriserait la concurrence, obligeant les deux géants du transport français à baisser le prix des billets. Et ce ne sont pas les voyageurs qui s'en plaindront.