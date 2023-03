Gares, stations de métro, de bus et aéroports vont enfin éteindre les publicités... pendant leur fermeture

Poussés par l'État, les opérateurs des gares, aéroports, stations de métro et de bus vont s'engager à éteindre leurs panneaux publicitaires, et ce pendant les heures de fermeture. Il s'agit ici d'un geste fort, alors qu'un décret publié en octobre dernier exemptait ces lieux, qui pour certains peuvent fonctionner la nuit. Le texte impose, en théorie, d'éteindre les publicités entre 01 h et 06 h.