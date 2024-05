Des TGV équipés d’écrans individuels avec films et séries comme dans les avions, c’est pour bientôt !

La Renfe va faire parler d'elle durant ce mois. La compagnie espagnole va en effet lancer le 21 mai prochain ses trains AVE S-106 dernier cri, qui auront une capacité de transport très élevée, pouvant aller jusqu'à 12 voitures (soit un maximum de 581 passagers).

Mais ce n'est pas là ce qui va sûrement marquer, avec cette « flotte la plus moderne d'Europe », selon les mots de la Renfe. En effet, les 30 trains qui seront mis en service auront la particularité de tous bénéficier d'un écran tactile devant eux, que ce soit pour la classe la plus élevée (classe « Confort »), ou les classes « Standard » et « Touristes. »