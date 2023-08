Découvrez l’appli SNCF Fairtiq avec +=Flex, pour payer ses billets de train jusqu’à 90 % moins cher en 2 clics

Après les 300 000 billets TGV à prix réduits et les remises annoncées par le gouvernement, cette initiative supplémentaire doit permettre de booster le nombre de voyageurs. À son échelle, la région Occitanie avait déjà lancé des billets à 1 euro sur ses trains. Son objectif : faire passer le nombre de voyageurs quotidiens de son réseau de 80 000 à 100 000. Depuis 2019, elle a déjà réussi à augmenter la fréquentation de ses trains liO de 30 %.

De son côté, la SNCF met les bouchées doubles pour accueillir tout le monde malgré un manque de place et des places plus chères en période estivale. La société a annoncé 450 000 places supplémentaires par rapport à l'année passée, notamment sur les trajets les plus populaires. Cela dit, des retards et des annulations restent à prévoir : pensez à consulter vos droits avant de partir : ils ont évolué récemment.