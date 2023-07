Vous voyagez en train cet été ? Vos droits en cas de retard ou d'annulation ont évolué

Le règlement oblige d'un autre côté les compagnies à informer correctement d'un retard, et à proposer les deux possibilités d'un réacheminement dans les conditions comparables à la première réservation, ou bien le remboursement du billet. Si vous ratez votre correspondance à cause d'un train en retard ou annulé, vous bénéficiez là aussi de droits supplémentaires.

Enfin, les entreprises du ferroviaire doivent accompagner les passagers en cas d'annulation ou de retard de plus de 60 minutes. Cela comprend la fourniture de boissons et de repas, dans la mesure du possible, d'un moyen de contacter ses proches, et de la mise à disposition d'un hébergement s'il est nécessaire d'attendre une nuit pour prendre son train (l'obligation s'étend jusqu'à trois nuitées).