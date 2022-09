Vols annulés chez Air France ce vendredi : comment se tenir informé ou se faire rembourser ?

Air France a d'ores et déjà annulé 10 % de ses vols long-courriers (pour 90 % de vols assurés) et 55 % de ses vols court et moyen-courriers (pour 45 % de trajets assurés). L'entreprise ajoute que des retards et des annulations de dernière minute ne sont évidemment pas à exclure, de quoi renforcer la grogne des passagers.