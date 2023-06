Billet de train : le gouvernement annonce des ristournes, qui peut en bénéficier ?

L'objectif est clairement de rendre ces trains attractifs, alors que dans l'imaginaire collectif, c'est d'abord et avant tout le TGV qui domine quand on pense au transport ferroviaire. « Je pense qu'on doit aller vers un passe qui soit attractif sur l'ensemble des trains du quotidien, les Intercités et les TER », a précisé l'homme politique.

Dans son interview, il a par ailleurs rappelé les 5 milliards d'euros d'investissements consentis par l'État pour rénover les rames roulant sur ces lignes, qui transportent quelque 12 millions de personnes chaque année dans le pays. Il a aussi expliqué vouloir impliquer les régions dans ce mouvement, afin que toutes les administrations participent à l'effort.