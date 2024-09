Si vous êtes du genre à anticiper et recherchez un billet aller-retour pas cher pour passer les fêtes de fin d'année en famille ou entre amis, alors ajoutez la date du 2 octobre à votre agenda. Oh, et n'oubliez pas de régler votre réveil : les ventes commenceront à 6 h du matin !

Le mercredi 2 octobre, via SNCF Connect, il sera ainsi possible de réserver ses voyages du 15 décembre 2024 au 8 janvier 2025 sur les trains TGV INOUI et INTERCITÉS.

Pour rappel, les vacances de Noël démarrent le samedi 21 décembre 2024 et se terminent le lundi 6 janvier 2025 dans les zones A, B, C ainsi qu'en Corse.

Les plus malins souhaitant anticiper un voyage printanier ou partir au ski pourront réserver des billets OUIGO sur une période étendue du 15 décembre à juillet 2025. Enfin, si vous planifiez de partir à l'étranger, il sera possible d'acheter des billets TGV Europe pour l'Espagne, l'Allemagne et la Suisse jusqu'au 30 mars 2025.