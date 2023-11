Pour ses TGV, la SNCF aussi, fait son Black Friday, avec 500 000 billets à bas prix

Les billets de train qui bénéficient d'une remise sont valables pour des trajets effectués entre le 11 janvier et le 11 février 2024. Ce matin, des trajets comme Lille-Paris, Paris-Clermont et d'autres étaient accessibles à partir de 19 euros. D'autres, comme Bordeaux-Paris et Paris-La Rochelle, à partir de 29 euros. Les trajets Paris-Grenoble et Lyon-Paris démarraient à 39 euros.