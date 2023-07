Vous rêvez de voyager en août ? Ne manquez pas les 300 000 billets TGV à prix réduits de la SNCF !

Cet été, TGV Inoui et Intercités proposent des promotions attractives pour encourager les voyages en train, en faveur des jeunes vacanciers mais pas que. Si vous êtes en train ou que vous êtes sur le point de programmer un séjour ou un trajet pour le mois d'août, cela tombe bien car la SNCF propose 500 000 billets TGV et Intercités à tarifs réduits, et annonce au passage que près de 50 % des places pour cet été restent disponibles.