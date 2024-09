Pour devenir membre du programme Grand Voyageur, il faut avoir dépensé un certain montant sur les douze mois glissants. Cela peut se faire par le biais de produits dits « tarifaires » (carte Avantage, abonnement Forfait, abonnement TGVmax, carte Liberté) ou en achetant des billets d'un montant supérieur à neuf euros, que ce soit sur les réseaux TGV Inoui, OUIGO, Intercités et certains trajets internationaux (Lyria, Thalys etc.).