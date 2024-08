Le géant SFR connaît une année particulièrement difficile, avec notamment la perte de 500 000 abonnés pour le seul premier trimestre 2024. Un chiffre qui est dans la lignée des pertes déjà conséquentes de l'année 2023, et qui l'oblige à se réinventer pour stop l'hémorragie. On a ainsi vu arriver au mois d'avril dernier une offre « Maison sécurisée » particulièrement intéressante. Et aujourd'hui, c'est la possibilité de partager les données qui arrive chez SFR.