Trains annulés : la SNCF vous rembourse à hauteur de 200 %, comment en "profiter" ?

Les syndicats CGT et SUD-Rail ont déposé un préavis de grève concernant les périodes du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier prochain. Si les deux organisations n'appellent pas à la grève durant la forte période d'activité des fêtes de fin d'année, la SNCF a déjà indiqué que la circulation de ses trains sera perturbée à ces dates.

La grève est soutenue par le Collectif ACST (Agents du service commercial trains), une page Facebook regroupant 3 500 des 10 000 chefs de bord français, qui souhaite une amélioration de ses conditions de travail.

En moyenne, un train sur trois ne circulera pas durant le week-end de Noël avec quelques différences entre les régions. Dans le nord, un train sur deux seulement circulera, trois trains sur quatre dans l'est du pays, et deux sur trois sur les axes Atlantique et Méditerranée. La SNCF estime à 200 000 le nombre de voyageurs qui resteront à quai.