SNCF Connect : vous pouvez désormais utiliser vos chèques-vacances

Selon la SNCF : « L'intégration de ce moyen de paiement permet de simplifier la vie des voyageurs en leur donnant plus de flexibilité et de liberté grâce à la possibilité de tout faire à distance pour payer l'ensemble ou une partie de leurs billets. » Globalement, environ un billet de train sur cinq est payé avec des chèques-vacances entre juin et août.