OUI.sncf devient SNCF Connect, nouveau site et nouvelle app, mais quelles différences ?

SNCF Connect rassemble tous ces services sur un seul site web et une seule application pour les usagers des TGV, TER et RER, même si certains logiciels très spécialisés comme l'application « Ma ligne C » restent toujours disponibles pour le moment.

Le logiciel a été réalisé avec le framework Flutter, développé par Google, et a demandé un an de travail pour les 200 développeurs mobilisés sur le sujet. Ce choix technique permet de proposer les mêmes fonctionnalités aux utilisateurs Android et iOS, et des mises à jour identiques, quelle que soit la plateforme.