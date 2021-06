SEAT cherche des bêta-testeurs pour sa nouvelle application de mobilité

SEAT développe une nouvelle application de calcul d'itinéraires dont l'objectif est de définir le ou les moyens de transport à emprunter pour arriver à sa destination.

Ce nouvel outil a pour ambition de se montrer le plus complet possible en prenant en compte l'ensemble des modes de transport, publics (comme les trains) ou personnels, en couvrant tout le territoire de France métropolitaine et en gérant toutes les distances. L'application met notamment l'accent sur la prise en charge des itinéraires combinant plusieurs modes de transport, une fonction parfois absente ou peu performante sur les services concurrents.

Le constructeur espère à terme offrir une application universelle depuis laquelle on peut tout faire en matière de transport, c'est-à-dire non seulement préparer des itinéraires mais aussi réserver ou payer un service de transport, ou encore consulter les coûts de chaque trajet proposé. Un programme de récompense est également envisagé.