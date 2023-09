Ça y est, le TGV M est officiellement un matériel roulant à très grande vitesse

En mode OUIGO, la capacité du TGV M passera à 740 places, et même 1 480 pour deux trains collés. Aujourd'hui, les gros OUIGO accueillent entre 1 200 et 1 300 personnes. Et ne vous y trompez pas : les futurs trains offriront davantage de confort aux voyageurs, avec un espace plus important entre les sièges.