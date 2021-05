TGVM : Alstom et la SNCF dévoilent le "TGV du futur"

Ce mercredi 26 mai 2021 fut un grand jour pour Alstom et la SNCF. Au technicentre de Belfort, l'entreprise spécialisée dans le secteur des transports ferroviaires et la célèbre société nationale des chemins de fer ont présenté le TGV du futur, baptisé « TGVM », et dont le « nez » permettra de faire 20 % d’économie d'énergie grâce à l’aérodynamique.