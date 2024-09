Le projet ARTE s'inscrit parfaitement dans les objectifs du Green Deal européen. Des trains plus efficaces, c'est moins d'émissions de CO 2 . Et qui dit meilleur réseau ferroviaire, dit aussi boost pour l'économie. Des pays comme la Chine, l'Inde et même les États-Unis l'ont bien compris : ils investissent aujourd'hui massivement dans le rail, conscients que des trains modernes et fiables sont un véritable moteur de développement.