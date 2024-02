SNCF : sécurité à bord des trains et exploitation de la vidéo, la compagnie utilise l'IA pour plus de confort et un meilleur suivi des passagers

Après le démarrage du déploiement des nouveaux postes d'aiguillage informatique avec la projet ARGOS, Clubic vous présente deux autres initiatives technologiques de la SNCF, qui utilise la vidéo et l'intelligence artificielle au service de l'expérience voyageur et de la sûreté ferroviaire. D'un côté, nous avons le projet TNI, qui se sert de l'IA pour traiter les flux vidéo des gares et des trains de façon « éthique », nous allons y revenir. Et de l'autre, nous avons SDOT, qui offre aux voyageurs et à la compagnie différents services et informations, et est déjà déployé sur des dizaines de rames TER en France.