SNCF : les nombreux retards de trains dus à des problèmes d'aiguillage appartiendront bientôt au passé, grâce à une nouvelle technologie

Lancé en 2018, le projet ARGOS, qui résulte d'un partenariat d'innovation entre SNCF Réseau et Thales, Alstom et Hitachi Rail, est censé aboutir au déploiement d'une nouvelle génération de poste d'aiguillage informatique, les « PAI ». L'idée ? Moderniser et numériser les postes d'aiguillage partout en France, pour améliorer les performances des trains et désengorger le trafic plus rapidement en cas de panne notamment. La SNCF, qui présentait sa stratégie numérique pour les années à venir ce jeudi 8 février, en a dit plus sur le sujet.