La SNCF sait comment rallonger la durée de vie de ses TGV : avec du botox !

Cette initiative marque un changement significatif dans la maintenance ferroviaire. La SNCF subit ce qu'elle appelle « l'obsolescence déprogrammée », et les TGV les plus récents rénovés verront leur vie prolongée de 10 ans. Les rames rénovées n'auront d'ailleurs que peu en commun par rapport à leur version actuelle. Elles devraient offrir plus de conforts aux clients de la compagnie, avec un design intérieur similaire aux rames de type Océane, et davantage de sièges.