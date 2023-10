Le TGV M sera bloqué à 320 km/h, et la SNCF a une très bonne explication

Le TGV M fait sensation. La prochaine génération de train de la SNCF, qui est officiellement un matériel roulant à très grande vitesse , poursuit ses essais tout en suscitant des interrogations sur des capacités de traction. Alors que l'on pourrait penser que sa vitesse de pointe atteindrait 350 km/h, il circule depuis un mois sur ligne à grande vitesse (LGV) à 320 km/h. Et il y a une très bonne raison, comme l'explique le directeur des projets TGV M chez la SNCF, David Goeres.

Des performances de traction optimisées, pour un TGV M encore plus performant

VivaTech 2023 : avec le TGV M, on peut définitivement dire adieu l'obsolescence programmée

« Les performances des TGV sont par conséquent optimisées pour circuler à cette vitesse maximale », précise l'ingénieur de formation. Et la compagnie ferroviaire ne s'y trompe pas : cette réflexion a ses avantages. Car le TGV M est capable, grâce à son aérodynamisme, d'atteindre ces performances avec une puissance de traction 16 % plus faible que ses prédécesseurs lorsqu'il circule en unité simple (UM), une unité simple représentant un train circulant seul.