SNCF : la vente des billets pour les vacances de Noël est enfin ouverte ! Ce qu'il faut savoir

Si les vacances de la Toussaint approchent à grands pas, beaucoup pensent déjà (si, si, on vous voit) à la période de Noël et aux fêtes de fin d'année. Et si vous envisagez de voyager en train cet hiver, sachez que vous venez de frapper à la bonne porte, car nous vous informons que la SNCF vient d'ouvrir ce mercredi 4 octobre les ventes de billets pour la période. On vous explique tout sur Clubic, car le temps presse !