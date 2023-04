15 Megawatts, nom de Zeus ! La plus puissante éolienne au monde envoie du lourd !

L'éolienne géante de Vestas impressionne aussi par ses capacités théoriques, proportionnelles à son gabarit titanesque. Une seule V236-15.0 MW est en effet capable de produire 80 GWh chaque année, soit l'équivalent de la consommation électrique de 20 000 foyers européens, note Electrek. Cette production électrique permet aussi d'éviter l'émission de 38 000 tonnes de CO2, ce qui reviendrait par exemple à retirer 25 000 voitures des routes sur une année.

Et en l'état, Vestas peut d'ores et déjà se frotter les mains, son éolienne XXL a été sélectionnée pour le parc éolien offshore Atlantic Shores du New Jersey, ainsi que pour les projets Empire Wind 1 et Empire Wind 2 de l'État de New York.