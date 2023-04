Vers des éoliennes en bois ? L'industrie à 2 doigts de réinventer le moulin

Pour le géant de l'énergie, l'utilisation d'éoliennes en bois comporte plusieurs avantages, à commencer par la solidité de ce matériau. D'après les experts de RWE, le bois stratifié est plus résistant que l'acier proportionnellement à son poids. Comprenez que les éoliennes en bois sont plus légères et moins sujettes à de coûteux travaux de renforcement après leur installation.

Il est par ailleurs possible de combiner une tour en bois avec une turbine en acier plus classique; et ces structures en bois ont par ailleurs le mérite d'être conçues de manière modulaire. Cela facilite grandement leur transport par rapport aux éoliennes en acier. Dernier atout, et pas des moindres, le recours à ces éoliennes permet assez logiquement de réduire les émissions carbone par rapport à l'utilisation d'acier et de béton.

« Nous constatons que les tours modulaires en bois stratifié ont un potentiel commercial important et peuvent contribuer à réduire le coût de la production d'électricité renouvelable en remplaçant l'acier et le béton par du bois, respectueux de l'environnement et du climat », a commenté RWE Renouvelables. « RWE évaluera la tour en bois de Modvion en vue d'une utilisation potentielle dans de futurs parcs éoliens ».