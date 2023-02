Multiturbine, cette éolienne devrait générer 5 fois l'énergie annuelle des plus grands modèles au monde

L'entreprise affirme que sa technologie peut générer jusqu'à cinq fois l'énergie annuelle des plus grandes turbines individuelles actuellement sur le marché, et ainsi alimenter jusqu'à 80 000 foyers européens par an. Le Wind Catcher est une éolienne offshore flottante, ce qui signifie qu'elle peut tirer parti des vents plus puissants et plus réguliers tout en ayant un impact réduit sur les fonds marins.