Vous ne pourrez plus vous cacher : le chien robot de Boston Dynamics ouvre désormais les portes

Les récentes annonces de Boston Dynamics concernant le futur de Spot visent à sécuriser ses interventions et à faciliter son utilisation dans des environnements aux besoins particuliers. Il sera en mesure de naviguer seul de façon plus fluide qu’avant et de mesurer des indicateurs de manière plus précise. Et, qui sait, peut-être ouvrira-t-il un jour la porte de votre bureau pour vous signaler qu’une énorme fuite de gaz inonde le fond de votre usine ?