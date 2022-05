Le robot-chien Spot fait plus que danser dans cette nouvelle pub de Boston Dynamics

Spot dispose aussi d’un module NVIDIA Jetson Xavier NX, alimenté par un processeur ARM à six cœurs et un GPU dédié, qui lui permet de traiter l’IA plus rapidement. Il est aussi équipé de la 5GE, ce qui rendra le partage de données plus facile. Le kit radio Rajant Kinetic Mesh, qui comprend trois radios maillées autonomes, lui permettra de créer une zone de connexion pouvant atteindre 60 000 m2 environ.