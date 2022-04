Suivez Spot, le chien robot, dans son costume de vigile des ruines de Pompéi !

Sa mission : surveiller la cité antique jour et nuit pour lutter contre le vol et le pillage. Plus concrètement, ce nouveau gardien va inspecter les moindres recoins de la ville détruite il y a près de 2000 ans par l’éruption du Vésuve et collecter des données utiles à l’étude et à la planification des interventions. Il patrouillera également de nuit pour sécuriser la zone, sachant qu’il est capable de sillonner les galeries souterraines difficiles d’accès empruntées par les pilleurs d’antiquités.