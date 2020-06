Le robot quadrupède Spot désormais accessible au secteur privé

Pour Boston Dynamics, il s'agissait jusqu'à présent d'améliorer son robot. Marc Raibert, le président et fondateur de l'enseigne a ainsi déclaré : « Chez Boston Dynamics, nous avons passé des décennies à créer et à perfectionner des robots dotés d'une mobilité, d'une dextérité et d'une intelligence avancées, car nous pensons que des robots agiles peuvent résoudre un large éventail de problèmes du monde réel ».