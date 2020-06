Des robots serveurs au secours des restaurateurs néerlandais, distanciation physique oblige

Lors de son dernier voyage en Chine, à l'automne dernier, Shaosong Hu avait vu des robots servir des plats aux clients d'un restaurant. À l'époque, il ne se doutait pas de l'utilité que les droïdes pourraient avoir quelques mois plus tard dans son restaurant de Renesse.

Crise sanitaire de coronavirus oblige, ce qui relevait de la fascination et/ou de l'étonnement est en train de devenir une réalité, et pourrait même constituer une réponse de premier ordre aux craintes des professionnels de la restauration, qui ne veulent pas exposer leurs employés et souhaitent protéger leurs clients.

Alors que le déconfinement a franchi une étape décisive ce lundi 1 er juin aux Pays-Bas avec la réouverture des restaurants, des cafés et de leurs terrasses mais également des musées et des cinémas (exception faite donc pour les bars, qui restent portes closes), les robots serveurs peuvent officiellement prendre du service depuis quelques heures.

Deux robots rouges et blancs ont pris place dans le restaurant de la famille Hu et se promènent désormais au milieu de clients qui ne risquent donc plus d'entrer en contact avec un humain, à l'heure où la distanciation physique reste une règle d'or à respecter en Hollande, avec un écart de 1,5 mètre dans les interactions.