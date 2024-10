Mais l'apport de Windy ne s'arrête pas là. Car le robot a aussi permis de faire reculer rapidement le nombre de vols. « Depuis qu'on l'utilise, nous avons constaté une baisse d'environ 30 % des vols » rapporte Laurent Mertens. Et pour cause, il permet d'avoir une meilleure vision de l'ensemble du magasin, Windy pouvant, en se déplaçant, couvrir les zones que « les caméras de sécurité fixes n’arrivent pas filmer. »

« Il est autonome lorsqu’il se balade dans les allées. Mais on peut aussi en prendre le contrôle pour le faire aller là où on souhaite renforcer la surveillance » ajoute par ailleurs son créateur. Et ce dernier peut se frotter les mains, car le robot-vigile intéresserait de plus en plus d'acteurs depuis un article du journal Paris-Normandie. Vers la fin des vigiles à visage humain ?