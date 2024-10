On était vraiment dans le futur il y a une dizaine de jours durant l'événement Tesla dédié aux robotaxis. Les robots Optimus s'étaient en effet mêlés au public, pour ensuite agir comme de véritables hôtes d'accueil en servant des boissons aux personnes présentes et en prenant des photos avec. Malheureusement, c'était trop beau pour être vrai, et leur incroyable agilité humaine tenait au fait… qu'ils étaient conduits par des humains.

Sauf que le robot en lui-même est tout de même impressionnant. Et c'est ce que Tesla a voulu rappeler avec une nouvelle vidéo postée sur le compte X Tesla Optimus, dans laquelle on voit un de ces modèles déambuler dans une usine de manière assez confiante, et même monter des escaliers.