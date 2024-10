Bit_Man

Pareil … C’est à la seule condition que le robot ne soit pas rémunéré et que l’éventuelle croissance ou plus value qu il réalise sera attribué à un humain.

Ca reste une question de type Marxiste, à qui appartiendra l’outil de production ( le robot ici), et … Si plus personne ne travaille, comment on l’achete le robot qui élimlne la pauvreté ?