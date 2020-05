COVID-19 : des robots préparent et servent désormais les boissons dans ce café sud-coréen

Afin de répondre à cette nouvelle norme, un café a installé un système robotique pour servir ses clients. Pendant qu’un bras robotique est capable de préparer jusqu’à 60 boissons différentes, des bots se chargent de les amener jusqu’aux clients.

Chaque robot peut communiquer et envoyer des données à différents services, en plus de disposer d’une technologie pour se déplacer de manière autonome le plus rapidement possible. Il faut dire que le dispositif est efficace : une commande de six boissons est ainsi délivrée en sept minutes.