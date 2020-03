Corée du Sud : ruée sur les applications pour localiser les foyers de l'épidémie de coronavirus

(c) Usbek & Rica

Rendre les informations accessibles à (presque) tous

Tirant parti de l'open data, des citoyens sud-coréens ont développé des applications de localisation permettant de visualiser les principaux foyers de propagation du nouveau coronavirus dans leur pays.Si le gouvernement sud-coréen s'est montré transparent sur la propagation du virus, l'aide apportée par les citoyens n'est pas de refus pour diffuser l'information.Ainsi, ils sont très nombreux à se ruer sur des applications comme Corona Alerte, qui compilent et mettent en cartes et en graphiques toutes les informations disponibles pour s'informer de l'état de la situation dans le pays.», s'étonne Bae Won-Seok, développeur de l'application Corona100m, qui a déjà dépassé le million de téléchargements dans le pays, rapporte Usbek & Rica. Une application qui, grâce à la géolocalisation, permet de savoir si une personne potentiellement infectée se trouve dans un rayon de 100 mètres.Mais les plus âgés sont inexorablement laissés sur le bas-côté par cette initiative, qui met aussi en exergue la profonde fracture numérique qui se creuse entre les jeunes et les seniors dans le pays. Aussi, ces derniers échappent souvent aux informations les plus précises, mais sont également moins à l'aise pour commander des produits sanitaires sur Internet. Une population qui, rappelons-le, est aussi la plus fragile face au Covid-19.