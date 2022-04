Quelles sont les meilleures tablettes Samsung ? Comparatif 2022

Tablette Samsung Galaxy Tab : les réponses à toutes vos questions

Comment choisir votre tablette Samsung ?

Avant toute chose, il faut savoir quel budget vous souhaitez investir dans une tablette tactile. Samsung propose des modèles à tous les prix, qui proposent des fiches techniques plus ou moins évoluées selon les gammes.

Ensuite, il est utile de savoir quels seront vos usages. Si vous souhaitez uniquement un appareil de consultation, pour regarder des programmes en streaming, jouer à quelques jeux mobiles légers ou consulter le web, inutile de partir sur un modèle trop onéreux. Une tablette d'entrée ou de milieu de gamme vous proposera une expérience largement satisfaisante.

Au contraire, si vous souhaitez remplacer votre PC pour faire de la bureautique en utilisant un clavier, dessiner et annoter des documents ou aller encore plus loin avec le mode DeX qui permet de transformer votre tablette en ordinateur d'appoint, il vous faudra partir sur les références premium de la marque, qui intègrent les processeurs les plus puissants pour supporter l'ouverture de plusieurs applications gourmandes en simultané.

Quelle est la meilleure tablette Samsung sur le marché ?

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est aujourd'hui la tablette la plus évoluée proposée par la marque coréenne. Elle propose un écran parmi les plus grands et les plus impressionnants vus sur cette famille d'appareils, le dernier processeur Qualcomm Snapdragon en date, une option 5G pour la meilleure connectivité mobile et la recharge rapide 45W. Tout n'est pas parfait sur ce modèle, comme le montre notre test, mais l'appareil est tout simplement ce que Samsung a proposé de meilleur à travers sa famille de tablettes.

Quelle est la tablette Samsung au meilleur rapport qualité-prix ?

Si vous cherchez une tablette à la fois abordable et performante, nous ne pouvons que vous conseiller la Samsung Galaxy Tab S7 FE, probablement le meilleur rapport qualité/prix proposé par le constructeur dans sa gamme de tablettes tactiles, avec un prix compris aujourd'hui entre 400 et 500€ selon les revendeurs. Avec son écran 12,4 pouces LED très correct, un processeur idéal pour les tâches courantes et une compatibilité clavier/stylet, la Galaxy Tab S7 FE est un choix incontournable pour la plupart des utilisateurs.

Quel est la tablette Samsung la plus performante ?

Aujourd'hui la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra est la tablette tactile la plus puissante proposée par le constructeur coréen. Elle dispose du plus grand écran et d'une puissance exceptionnelle, le tout incluse dans un format d'une grande finesse. Si l'appareil n'est pas forcément le remplaçant idéal de votre PC actuel, la tablette est suffisamment polyvalente pour assurer toutes vos tâches.