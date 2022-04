Test Samsung Galaxy Tab S8+ : on ne change pas une équipe qui gagne

Comme sur le modèle précédent, c'est la filiale de Samsung, AKG, qui se charge de la partie audio. La tablette est équipée de quatre haut-parleurs, deux à gauche et deux à droite, qui délivrent un son de qualité et proposent un bon équilibre entre les aigus, les mediums et les graves. Ces derniers sont en retrait, mais on ne peut pas trop en demander à une tablette aussi fine. Retenez que vous pourrez regarder vos films, séries et écouter vos musiques sans vous faire saigner les oreilles. La puissance est également au rendez-vous.