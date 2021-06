Boston Dynamics fait danser ses robots Spot sur du BTS pour fêter son rachat ; c'est joli... et flippant.

Boston Dynamics n’est pas à son coup d’essai dans les vidéos virales propulsées sur YouTube. Au crépuscule de l’année 2020, la firme de robotique avait créé l'événement avec une démonstration de savoir-faire sur le titre de The contours, Do you love me? . On pouvait y voir l’humanoïde, Atlas, le canidé, Spot et le manutentionnaire, Stretch s'adonner à quelques pas de danse dans une chorégraphie époustouflante.