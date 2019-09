Spot, le robot de Boston Dynamics, se lance (enfin) hors de son laboratoire

Un robot polyvalent

Spot n'est pas une arme

Source : The Verge

Boston Dynamics passe une étape supplémentaire dans le développement de son robot Spot, qui va commencer à être vendu à des professionnels.Après nous avoir impressionné à travers des vidéos YouTube, le robot Spot (anciennement SpotMini) va finalement pouvoir quitter les laboratoires de Boston Dynamics.rapporte que la société installée dans le Massachusetts commence à commercialiser son invention auprès de professionnels. Pas de disponibilité pour le grand public pour le moment donc, mais le projet avance.Son prix, lui, est inconnu. On sait seulement que Boston Dynamics accepte de vendre des exemplaires de Spot à des entreprises qui ont une idée d'exploitation du robot jugée pertinente et innovante. Pour rappel, Spot est capable de comprendre des directions, suivre des directives de déplacement, éviter des obstacles, et même de garder l'équilibre dans des conditions difficiles.De plus, des modules peuvent être insérés dans son dos pour lui ajouter des fonctionnalités spécifiques à une activité bien précise : cela peut-être un détecteur de méthane si son rôle est d'identifier des fuites de gaz par exemple.Malgré sa légère ressemblance avec le robot chien tueur aperçu dans un épisode de la saison 4 de, et les applications militaires et sécuritaires que l'on peut imaginer, Boston Dynamics exclue toute utilisation de Spot comme une arme. «», assure Michael Perry, cadre de la société, àIl pourrait tout de même être utilisé par les autorités pour des missions d'élimination de menaces explosives (bombes) ou de matières dangereuses. Un moyen d'éviter de mettre en danger un humain ou véritable animal.Pas de précipitation cependant, le Spot est encore en «». Malgré les exploits dont il est déjà capable, ses capacités restent à ce jour limitées. Oui, il peut ouvrir une porte , mais pas vraiment par lui-même : il doit être guidé et suivre des instructions. Quand il est programmé, il peut réaliser parfaitement une action, mais sans cette intervention humaine préalable, il n'est pas capable de s'adapter par lui-même. C'est pour cela que la cohabitation avec des humains dans un lieu public est impossible pour le moment.