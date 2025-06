Alors que l'on pense souvent que la robotique et l'IA vont tuer l'industrie, il ne faut pas oublier que 50 millions de postes restent justement vacants dans l'industrie mondiale. Face à ce qu'on peut appeler une pénurie, Hexagon, référence mondiale des technologies de mesure, sort ses griffes technologiques. L'entreprise suédoise vient de dévoiler Aeon, lors de sa conférence phare annuelle. Ce robot humanoïde industriel, aidé des technologies de NVIDIA, pourrait bien bousculer certains secteurs comme l'automobile, l'aéronautique et la logistique, les plus en tension aujourd'hui.