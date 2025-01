Et la firme ne manque pas d'ambition, avec l'objectif de venir se frotter aux leaders de cette filière, qui sont principalement issus des États-Unis et de la Chine. « La robotique cognitive devrait devenir plus importante que le smartphone. Je suis fier que Neura ait été la première à commercialiser un robot cognitif et qu'elle reste la seule entreprise de robotique humanoïde en Allemagne. Cet investissement témoigne de la confiance que nos investisseurs accordent à mon équipe et au développement de la robotique avancée en Europe », confie David Reger, fondateur et P.-D.G de Neura Robotics.