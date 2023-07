Cette start-up pourrait faire un carton avec ses robots ultra avancés

Le projet de Neura est de proposer des plateformes robotiques intégrales (matériel et logicielle), qu'il sera possible de former et de programmer en n'importe quelle langue. Afin de permettre un déploiement de ses machines plus commode, ces plateformes n'auront pas forcément besoin d'être connectées à Internet pour fonctionner. Un gros avantage dans le cas où ces robots seront amenés à être utilisés dans des zones où la couverture réseau n'est pas suffisante.