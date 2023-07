Les robots ne vont pas se rebeller pour prendre la place des humains... si on leur demande

Pour essayer de raviver ses « objectifs de développement pour 2030 », lancés en 2015 et qui n'ont pas réellement avancé depuis cette date, l'ONU a tenté d'apporter des idées nouvelles à sa manière d'aborder les problèmes. C'est ainsi que s'est tenue, en fin de semaine dernière, à Genève, une conférence nommée AI for Good. Celle-ci a à la fois tenté d'anticiper les potentiels risques de cette nouvelle technologie, mais aussi et surtout de trouver des moyens de la mettre au service de ces objectifs de développement. On trouve parmi ces derniers rien de moins que la fin de la pauvreté ou de la faim dans le monde, ou encore l'égalité des genres, entre autres.