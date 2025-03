D'autres acteurs majeurs comme Agility Robotics, Boston Dynamics, Mentee Robotics et NEURA Robotics ont également eu un accès anticipé à cette technologie, et chacun a pu confirmer son potentiel transformateur pour l'industrie. Ces robots pourront d'ailleurs bientôt être employés dans des domaines variés comme la l'emballage et l'inspection, ou la manutention, avec une adaptabilité sans précédent.