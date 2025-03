Il leur octroie la capacité à s'adapter à différentes situations et à résoudre des tâches jamais vues auparavant, à comprendre et répondre aux commandes en langage naturel, et à accomplir des tâches complexes nécessitant une manipulation précise, comme plier des origamis. Selon Google, Gemini Robotics garantit « des robots plus performants, plus réactifs et plus robustes face aux changements de leur environnement ».