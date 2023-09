Cette start-up est prête à produire 10 000 robots humanoïdes par an

Dévoilé pour la première fois en 2019, « Digit est conçu pour aller là où les gens vont et faire un travail utile en toute sécurité dans des espaces conçus pour les gens, à commencer par la manutention de matériaux en vrac dans les entrepôts et les centres de distribution », détaille l'entreprise. Il y a quelques mois, le robot faisait peau neuve et bénéficiait enfin d'une tête pour le rendre plus « humain ».