Découvrez Digit, le robot bipède qui pourrait remplacer votre livreur

Ford s'intéresserait de très près à ce projet

Un autre pas en avant vers la robotisation, mais un projet encore flou

Il marche debout, sur deux jambes, monte et descend des escaliers, et peut transporter des colis pesant jusqu'à 20 kg.Digit n'est pas très rapide et il faudra peut-être des années avant qu'il vienne effectivement visiter nos quartiers pour livrer des pizzas.se fait pourtant partenaire d'sur ce projet de recherche, pour développer la manière dont seslivreront des colis et des marchandises, à l'avenir.Pourquoi Ford cherche-t-il à implémenter unau sein de ses services ? Selon Ken Washington,de l'entreprise, Digit contribuera probablement à résoudre leur plus gros problème :», a-t-il déclaré dans une publication sur Medium, rapportée par CNBC . «. »Ford envisage ainsi un avenir où le robot, pouvant ainsi livrer différents colis à la place... d'un livreur. Conçu pour «», Digit peut être programmé pour effectuer les livraisons depuis le véhicule autonome jusqu'à la porte d'entrée d'une maison, ou à l'emplacement exact de sa destination finale.Dès qu'il sera prêt, Digit se lèvera et marchera dans les cinq minutes, et sera même utilisable, selon la société, par les.«» a déclaré Damion Shelton,Fondé en 2015, Agility Robotics fabrique deset ce pour divers marchés, tels que l', leet la. En fournissant des machinesqui peuvent aller n'importe où, Agility offre aux développeurs une nouvellepour automatiser des applications jamais imaginées auparavant. Cependant, Ford et Agility Robotics recherchent toujours comment Digit fonctionnera avec les véhicules autonomes. Digit et la voiture pourront éventuellementen cas d'obstacle bloquant la porte, ou en cas de modification d'une livraison. Il ne fait aucun doute que ce projet ne ravira pas les employés de services de livraison divers et variés.Le constructeur automobile envisage de. Nous verrons à ce moment là si Digit y est intégré, ou non...